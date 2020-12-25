Раннее утро 22-го декабря этого года могло трагически закончиться для одного из жителей многоквартирного дома по ул. Дарьинская в Ижевске. В квартире загорелся диван, из-за дыма мужчина не смог самостоятельно вызвать пожарных. Однако бдительный сосед вовремя пришел на помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.Жителя соседней квартиры разбудил звук сигнализации пожарного извещателя. Мужчина не проигнорировал этот тревожный знак и вышел в подъезд, чтобы проверить, откуда идет звук. У одной из квартир он почувствовал запах гари и незамедлительно вызвал пожарных по номеру экстренных служб 112.Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь с помощью ручного немеханизированного инструмента. В квартире уже было полное задымление. Надышавшись дымом, хозяин квартиры не мог встать и был дезориентирован.К счастью, никто не пострадал. Первое звено пожарных вывело мужчину из квартиры и передали его бригаде врачей. Мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.Второе звено успешно ликвидировало причину пожара - горел диван.МЧС подчеркивает, что подобные ситуации заканчиваются трагедиями, когда в квартире нет пожарного извещателя, который может разбудить владельцев квартиры или их соседей. Жителям Удмуртии настоятельно рекомендовано установить в своей квартире эти недорогие устройства.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Первый пост студенческой добровольной пожарной команды открылся в Ижевске- Пьяный житель Удмуртии угрожал взорвать газораспределительную станциюСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.