Накануне, 24 декабря, в Ижевске прошло торжественное открытие первого поста студенческой добровольной пожарной команды. 35 добровольцев будут базироваться на улице Пойма и самостоятельно выезжать на пожары, чтобы помогать спасателям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.- В преддверии 30-летия МЧС России вы совершили подвиг. Преодолели рубеж, который, как мы думали, не поддастся студентам. Благодаря вашей настойчивости вы смогли завершить объект первой очереди. Видя, как вы работаете и продолжаете трудиться, только возрастает гордость за будущие поколения Удмуртии и России, - поздравил студентов начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике генерал-майор Петр Фомин.На новом объекте студенты-добровольцы будут отрабатывать практические навыки пожарного-спасателя. Для юных огнеборцев выделили шесть комплектов боевой одежды пожарного, 12 комплектов страховочных систем для проведения высотных работ, огнетушители, рукава, стволы. А еще им подарили пожарный автомобиль.Справка КП:ДПК «Пойма 77» создана 1 декабря 2020 года и сейчас насчитывает 35 добровольцев. Все они прошли обучение в Учебном пункте Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.Всего общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана учебных заведений Удмуртской Республики», которое было создано 23 декабря 2011 года, включает в себя 7 добровольных пожарных дружин и 3 добровольных пожарных команды: Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд ИГЗ «Спасатель» (УдГУ), Добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд «Механик» (ИжГТУ), добровольная пожарная команда «Пойма 77».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Мужчина помог спасти соседа из горящей квартиры в ИжевскеЕще 215 человек заразились коронавирусом в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.