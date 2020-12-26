В Удмуртии на 26 декабря зарегистрировали 217 случаев коронавируса, 205 человек выписали. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.2533 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 783 в состоянии средней степени тяжести, 185 в тяжелом.Болезнь обнаружили у 99 жителей Ижевска, 17 жителей Сарапула, 13 жителей Увинского района, 11 жителей Глазова, 11 жителей Воткинска, 11 жителей Шарканского района, восьми жителей Игринского района, восьми жителей Каракулинского района, семи жителей Селтинского района, шести жителей Ярского района, шести жителей Завьяловского района, шести жителей Воткинского района, четырех жителей Малопургинского района, трех жителей Камбарского района, двух жителей Сюмсинского района, двух жителей Глазовского района, по одному случаю обнаружили в Балезинском, Кезском и Сарапульском районах.Всего в регионе зарегистрировано 18 763 случаев ковида. 14 968 человека справились с болезнью. 294 пациента скончались.В республике провели 726 082 исследований на корионавирус. За последние сутки сделали 3100 анализов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Видео: в ижевском цирке началась репетиция к первому после пандемии представлению