Государственный цирк Удмуртии готовится принять зрителей на первом после пандемии выступлении. Представление пройдет 26 декабря. В этот день стартует программа «Дед Мороз и цирк зверей». Она продлится до 10 января. «Комсомолка» посетила финальную репетицию.Традиционно вместе с Дедом Морозом на арену выйдут жонглеры, клоуны и, конечно, дрессировщики со своими животными.- Это будет долгожданная, яркая, удивительная программа. Мы привозим талантливых, юных артистов. Возможно, им не хватает званий, но есть желание работать. А цирк - это все-таки молодость, - рассказывает Роман Гармаш, продюсер программы.Отмечается, что во время представления зрителей рассадят в шахматном порядке, в здании будет нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию, а также установят дозаторы с антисептическими средствами. Все это позволит соблюдать меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.- Семьи могут находиться рядом. Сейчас в амфитеатре наклеены таблички. Перед каждым последующем представлением таблички будут переклеиваться в зависимости от билетов, которые покупают семьи. Люди соскучились. Продано уже 90-95% билетов. Давно не брали столько групповых билетов, как сейчас. То есть люди приезжают классами, группами, приезжают из других районов республики, - комментирует ситуацию директор цирка Андрей Лещинский.Во время пандемии цирк не останавливал свою работу для его сотрудников и подопечных. Так, например, нельзя было остановить репетиции с животными. Поэтому дрессировщики Жанна Семакова и Павел Забелкин продолжали работать с обезьянами, львами, ламой и другими животными.- Животные в форме, они репетировали, гуляли. Изменилось только восприятие манежа и зрителя. Они привыкли к аплодисментам. Когда им хлопают, они хотят выступать лучше. Сейчас они будут рады выйти на манеж, - говорит дрессировщик Жанна Семакова.А вот остальные артисты цирка за 10 месяцев без зрителей учились не скучать, развивая в себе новые способности. Клоун-эксцентрик Анатолий Акула научился разбирать и собирать трактор МТЗ.- Артисты юморного жанра всегда высмеивают текущую ситуацию в стране. Много нового будет и по поводу масок, и санитайзеров. Мое шоу - это спектакль одного трюка. То есть я к нему могу подводить 10-15 минут и при этом «держать» зал. Буду привлекать зрителей, но в этом плане мне сложнее всего. Буду подходить с рулеткой и отмерять полтора метра, - делится клоун Анатолий Акула.А в день Рождества Христова, 7 декабря, в цирке пройдет специальная программа, где с обращением выступит митрополит Викторин.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:КП:Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днемВ Удмуртии стартовала всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»Эспланаду на Центральной площади в Ижевске начнут ремонтировать в 2021 годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.