В конце декабря МЧС России отмечает свой 30-летний юбилей. Спасатели всегда приходят на помощь жителям Удмуртии в беде и рискуют своей жизни ради нас. Поэтому в честь праздника «Комсомолка» поздравляет героических пожарных. А с вами мы делимся самыми яркими фотографиями самоотверженных спасателей во время работы.4 декабря загорелась квартира на 9 этаже на ул. М. Горького. Пожарные прошли к квартире и вывели оттуда молодого человека. Но в помещении оставалась кошка. Пожарные вернулись за ослабевшим животным, вынесли и подали ей воздух через дыхательный аппарат, параллельно массируя грудь.19 ноября на ул. Максима Горького загорелся автобус. Он ехал по маршруту «Ижевск — Балезино», внутри были пассажиры. Салон выгорел полностью. И тогда доблестные пожарные участвовали в ликвидации ЧП.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Подписи жильцов подделывали»: в одном из ижевских домов разгорелся конфликт между жителямиВремя работы ресторанов продлили в УдмуртииСпортсмен из Удмуртии взял серебро в «Ижевской винтовке»