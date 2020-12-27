По инициативе жителей в Ижевске могут отремонтировать музыкальный и спортивный залы в детском саду №286. Капитального ремонта здесь не было с 1991 года — с момента открытия садика. Дубовый паркет уже пришел в негодность. Также в залах прохладно. Помещения до сих пор освещаются лампами накаливания.Инициативу по ремонту проявили жители дома №81 по ул. Холмогорова, где живет большое количество воспитанников сада. 440 тысяч рублей садику в случае победы в конкурсе выделит республиканский бюджет, 120 тысяч - жители, 120 тысяч — спонсоры, 120 тысяч — бюджет города.— Родители очень активно откликнулись. Они своими силами будут выполнять, например, демонтажные работы, снимать паркет. Еще мы хотим в холле повесить портреты наших воспитанников, которыми гордимся. Например, наш садик посещала Алина Загитова с сестренкой, — говорит руководитель детского сада №286 Ирина Шадрина.Проект собираются реализовать в 2021 году. Выполнять работы будут в один этап.Ранее мы рассказывали, как принять участие в инициативном бюджетировании. Эта программа помогает благоустроить территорию или сделать ремонт с помощью бюджета и вклада населения.Отметим, детский сад №286 находится на улице Холмогорова. Его посещают более 300 детей. Учреждение ежегодно становится лауреатом и победителем всероссийских и международных конкурсов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:ТОП-7 фотографий спасателей во время пожаровВремя работы ресторанов продлили в Удмуртии«Подписи жильцов подделывали»: в одном из ижевских домов разгорелся конфликт между жителями