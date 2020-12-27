Фигуристка из Удмуртии стала седьмой на чемпионате России по фигурному катанию. Так, по итогам короткой программы Елизавета Туктамышева заняла пятое место, а по итогу произвольной - опустилась еще на две позиции.Первое место по итогу чемпионата занята Анна Щербакова, второе - Камила Валеева, третье - Александра Трусова.Напомним, что это уже 14-й национальный чемпионат, в котором принимает участие глазовчанка. Подготовку к нему она начала после того, как вылечилась от коронавируса.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПерезимуем: в Ижевске на борьбу со снегом вывели 96 единиц техникиЛобовое столкновение и инцидент с автобусом: 5 происшествий на дорогах Удмуртии