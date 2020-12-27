Конец недели – время подводить итоги. «Комсомолка» собрала несколько самых громких аварий и происшествий, случившихся на дорогах Удмуртии.ЛЕГКОВУШКА СНЕСЛА ОГРАЖДЕНИЯВ начале недели в соцсетях появились снимки, на которых видно, что напротив дома 216 по улице Пушкинская в Ижевске сломано дерево и ограждение вдоль дороги. Оказалось, что их повредила легковушка, которая вылетела на тротуар.ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУСтрашная авария произошла вечером 21 декабря в Завьялово. Там столкнулись две машины, одна из которых выехала на встречку. В результате пострадал мужчина.УЛЕТЕЛ В КЮВЕТЕще одна страшная авария случилась днем 22 декабря. Водитель ВАЗ 2121 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина погиб, два пассажира получили травмы.СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ «ЛАДЫ»В тот же день, 22 декабря, на 86 км автодороги «Ижевск - Ува» столкнулись две «Лады». Один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречку. Оба автомобилиста получили травмы.ЗАЖАЛ НОГУ23 декабря в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии водитель автобуса «ПАЗ» зажал ногу пенсионерки в дверях и протащил по дороге. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. В результате, женщина получила травмы.