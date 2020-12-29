Доброе утро, Ижевск! До Нового года осталось совсем немного. Надеемся, что вы уже успели купить подарки и мандарины. А если нет, то у вас еще есть время! Тем временем «Комсомолка» расскажет, какой будет погода сегодня.Если отправитесь по магазинам, одевайтесь теплее. По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня ожидается резкое похолодание. Столбик термометра опустится до -17...19 градусов. Преимущественно без осадков. Небо в основном ясное. Ветер западный, 2 — 7 м/с.Более подробно о погоде на неделю мы рассказывали здесь. Желаем вам хорошего дня!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Ижевске?Места для запуска новогодних фейерверков определили в УдмуртииОпределили приоритетные группы для вакцинации от коронавируса в Удмуртии