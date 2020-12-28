Пресс-служба «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ» опубликовала расписание для троллейбусов и трамваев Ижевска на 31 декабря и все новогодние праздники.В последний день 2020 года, который ранее Александр Бречалов объявил выходным в Удмуртии, движение транспорта по маршрутам будет осуществляться по расписанию субботнего дня.1 января 2021 года трамваи и троллейбусы будут ездить по расписанию воскресенья. Троллейбусы №4, №6, №14 и трамвай №7 выйдут на маршруты только после 10:30.Со 2 по 10 января весь электротанспорт города также будет ходить по расписанию воскресного дня.А для маршрутов троллейбусов №4 и №6 с 1 по 10 января будет действовать свой график. «Четверка» будет начинать работать с 10:12, а заканчивать в 19:20. У шестого троллейбуса первый рейс - в 10:50, а последний - в 21:19.Автобусы 31 декабря, 4, 5 и 6 января работают по расписанию субботнего дня. А 2, 3 и с 7 по 10 января по воскресному расписанию. Также 1 января будет действовать особое расписание: автобусы будут ходить по графику выходного дня, однако в первой половине дня также будут увеличены интервалы ожидания.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жители Удмуртии впервые смогут посетить Кремлевскую елку в онлайн форматеЕсть вопрос: как будут работать больницы Удмуртии в новогодние праздники?