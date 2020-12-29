В Якшур-Бодьинском районе мать купила квартиру на маткапитал, но, вопреки закону, не оформила ее в общую собственность с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.Женщина приобрела жилье в 2018 году. Для этого она использовала 453 тысячи рублей из материнского капитала. Поэтому в течение шести месяцев она должна была оформить жилье в общую собственность на себя, супруга и двух своих несовершеннолетних детей. Но она не выполнила эти условия.Прокурор составил исковое заявление. Его удовлетворил суд. Теперь мать должна закрепить за детьми доли в квартире.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Серийный похититель алкоголя в Ижевске отправлен в колониюВ Ижевске двое детей оказались под колесами автомобилейЖитель Удмуртии нанял киллера для убийства жены и тещи