Ижевчанин отправлен на полгода в колонию строгого режима за серию похищений алкоголя из магазинов города. Такое решение вынес суд по его уголовному делу, сообщает МВД по Удмуртии.Следствие установило, что в марте и в мае 2020 года обвиняемый трижды ограбил магазины одной торговой сети города, которая продает алкоголь. Все разы он прятал бутылку коньяка под куртку, пока этого не видели продавцы, и таким образом выносил алкоголь. Однако мужчина попадал на камеры видеонаблюдения, так удалось установить его личность, а позже задержать.Выяснилось, что 41-летний ижевчанин был неоднократно судим за подобные преступления. Более того, он совсем недавно освободился из мест лишения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Велосипед под елкой: всероссийская благотворительная акция пройдет в ИжевскеМолочный завод из Удмуртии сможет поставлять продукцию в США