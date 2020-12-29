В Удмуртии с 21 по 27 декабря заболели ОРВИ более 10 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.Более шести тысяч случаев (61%) приходятся на детей до 14 лет. Уровень заболеваемости ОРВИ в республике ниже эпидпорога на 13%.В Ижевске, Воткинске, Глазове и еще восьми сельских районах показатели выше, чем в среднем по республике. Более 70% случаев зарегистрировано у городских жителей и чуть меньше 30% у сельских.Больше всего заболевших в Ижевске — более пяти тысяч человек. Это 48 процентов от всех заболевших в регионе.На прошлой неделе из-за ситуации с ОРВИ закрыли школы в Балезинском и Малопургинском районах, а также три детских сада. Два из них находятся в Красногорском районе, один — в Малопургинском.Заболеваемость происходит из-за риновирусов. Вирусы гриппа не обнаружены.Роспотребнадзор рекомендует избегать большого скопления людей, не участвовать в массовых мероприятиях, носить маску, проветривать помещение, мыть руки, промывать нос и вести здоровый образ жизни. При первых признаках болезни рекомендуется обратиться к врачу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Мать в Удмуртии не выделила детям доли в жилье, купленном на маткапитал14 номинантов получили премию «Признание» от главы Удмуртии Александра БречаловаЕсть вопрос: как будут работать больницы Удмуртии в новогодние праздники