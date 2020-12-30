В Ижевске против 21-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.Выяснилось, что ижевчанин получил отсрочку от службы в армии, во время обучения в техникуме. Однако после его окончания, молодой человек пошел учится в вуз, не имея при этом законных оснований на получение дополнительной отсрочки.21-летний ижевчанин несколько раз просто не приходил на медкомиссию в военкомат по повестке.На данный момент ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и изучают документы из военкомата.Если вина молодого человека будет доказана он может получить наказание и отправится за решетку на два года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Суд продлил арест экс-министра строительства Удмуртии27 автомобилей скорой помощи отправят в регионы Удмуртии