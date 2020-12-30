В 2020 году автопарк медучреждений Удмуртии пополнился на 70 единиц. 27 машин скорой помощи отправят в региональные больницы уже завтра, 30 декабря. Еще 40 легковых автомобилей функционируют в поликлиниках республики. Об этом сообщил Глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира в своих социальных сетях.Кроме того, в своем последнем в этом году обращении к жителям, он подвел итоги 2020 года в сфере здравоохранения. Так, Александр Бречалов сообщил, что в 2020 году провели ремонт 30 объектов здравоохранения. Также закупили 600 единиц новой медицинской техники, среди которой 100 аппаратов отправилось в онкологический диспансер, 17 - в сосудистые центры, а 69 - в детские районные поликлиники и больницы.- В 2020 году поменялось общественное восприятие, профессии врача, - отметил глава региона.Отдельно глава Удмуртии отметил, важную в условиях пандемии закупку 17 компьютерных томографов, 9 из которых используются именно для диагностики COVID-19. А в 2021 году планируют приобрести еще 6 новых аппаратов.Кроме того, в Ижевске, оборудовали вертолетную площадку на крыше РКБ №1. Там недавно установили сигнальные огни и объект был сдан.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Школу в Удмуртии закрыли из-за нарушения антиковидного законодательства13 молодых ученых Удмуртии получат гранты на сумму 6,5 миллиона рублей