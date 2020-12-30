В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заразилось еще 219 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 30 декабря, зафиксировали 4 летальных случая течения болезни. Умерли женщины 63 и 80 лет, и мужчины - 66 и 87 лет. Выздоровели и были выписаны 211 пациентов.За все время пандемии в Удмуртии заразилось коронавирусом 19 634 человека. 15 791 пациент из них уже смог победить болезнь. 300 жителей, к сожалению, скончались.За сутки проведен 2 151 тест на коронавирус. А всего в республике уже сделали 737 312 исследований на коронавирусную инфекцию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:27 автомобилей скорой помощи отправят в регионы УдмуртииУчасток на улице Ленина в Ижевске планируют реконструировать в 2021 годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.