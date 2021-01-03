218 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщает опершатб региона.По данным на утро 3 января от болезни скончался 55 летний мужчина. Вылечились и выздоровели 212 пациентов.За все время пандемии в Удмуртии COVID-19 заразилось 20 511 человек. Из них 16 628 пациентов смогли справиться с болезнью и выздоровели. 301 житель, к сожалению, скончался.На данный момент в Удмуртии сделали уже 747 016 тестов на новую коронавирусную инфекцию. При чем за последние сутки провели 1 531 исследование.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:По итогам 2020 года число самозанятых в Удмуртии превысило 9 тысячСоревнования по конькобежному спорту состоятся в Ижевске