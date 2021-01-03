На дорогах Удмуртии в праздничные дни ожидается гололед. Это связано с изменениями погоды. По данным метеорологических прогнозов температура будет меняться в течение ближайших дней от -3 до -13, что и будет способствовать образованию снежных накатов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.Госавтоинспекция Удмуртии просит водителей быть внимательными на дорогах. Автолюбителей просят не превышать скорость, стремится увеличить дистанцию между машинами на дорогах, а так же исключить обгоны, особенно по встречным полосам даже если движущийся транспорт находится далеко.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Школы Удмуртии получили новые автобусыЖители Удмуртии смогут летать в Екатеринбург из Ижевска