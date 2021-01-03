С 5 января 2021 года в Ижевске начнет работу еще одна авиакомпания. Она откроет прямые рейсы из Ижевска в Екатеринбург и обратно. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.- Направление Ижевск — Екатеринбург — Ижевск является одним из субсидируемых правительством Удмуртии и РФ региональных маршрутов из Ижевска. Пассажиры на таких авиаперелетах могут воспользоваться специальными льготными тарифами, — говорит председатель правительства региона Ярослав Семенов.Перелет в одну сторону будет занимать 1 час 15 минут. Сообщается, что цена билета не будет выше 3 225 рублей. Планируется, что минимальная стоимость будет составлять 1 175 рублей.Рейсы будут летать два раза в неделю. Из Ижевска в Екатеринбург можно будет улететь в понедельник в 10:50 и в пятницу в 15:00. А вернутся обратно - в понедельник в 09:30 и в пятницу в 13:40.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 218 случаев заражения коронавирусом выявили в УдмуртииОколо 7 гектаров занимает территория усадьбы Тол Бабая в Удмуртии