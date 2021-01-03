Сегодня, 3 января, из Москвы в Ижевск прибыл первый в этом году гастрономический поезд с 80 туристами. Они посетят столицу Удмуртии, Сарапул и Воткинск. В течение трех дней гости познакомятся с культурой и кухней региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Участники гастрономического тура в Удмуртию посетят этнографический музей «Лудорвай», этнокомплекс «Бобровая Долина» и дом-усадьбу П.И.Чайковского и другие достопримечательности республики. Также туристы научатся готовить пельмени и блинчики.Отмечается, что программа для гостей столицы началась еще в поезде. Там они учил удмуртские песни и их угощали национальными блюдами.- Мы приготовили трехдневную программу гостям в новогодние праздники. Этот проект важен не только увеличением туристического потока в республику, но и той имиджевой составляющей региона, на которую мы можем оказать непосредственное влияние нашим гостеприимством. В каждом районе и городе республики есть особенные «вкусные» места, где гости могут отведать национальные блюда и напитки, - говорит начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности министерства экономики Удмуртии Юлия Железняк.Напомним, это уже седьмой гастропоезд, который прибывает в Удмуртию. Всего за время проекта, который стартовал в 2020 году, в нашей республике побывали более 150 туристов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два юных жителя Удмуртии приняли участие в программе «Лучше всех»