В новогоднем выпуске шоу «Лучше всех!» (6+), в котором ведущим является Максим Галки, приняли участие двое юных жителей Удмуртии.3-летняя Алена Ялочкина из Глазова показывала фокуса, а 5-летний Тимофей Репников учил ведущего лепить пельмени.Маленький ижевчанин рассказал, что традиционное удмуртское блюдо они готовят вместе с мамой. Также Тимофей поделился своей мечтой - он хочет открыть ресторан «Разноцветные пельмени». Мастер-класс по лепке такого блюда он провел для Максима Галкина и актрисы Светланы Пермяковой. Они приготовили пельмени с картошкой в виде розочки, лотоса и елочки.А 3-летняя Алена Ялочкина из Глазова во время программы устроила настоящее шоу иллюзиониста. Фокусами юная жительница Удмуртии занимается с 2,5 лет. Так, по взмаху волшебной палочки девочки на пустых страницах книги вдруг появились картинки, а в горшке вырос цветок. Также иллюзионистка превратила молоко в конфети, а платки в мягкие игрушки. Секретом своего волшебства девочка отказалась делиться даже с Максимом Галкиным.- Это просто чудо! Это просто сказка! Нам всем понравилось, это было по-настоящему волшебно! Ты большая молодец! – говорят специальные гости программы братья-иллюзионисты Сафроновы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Школы Удмуртии получили новые автобусыВ праздничные дни на дорогах Удмуртии ожидается гололед