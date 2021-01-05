Две достаточно странные аварии произошли во дворах Ижевска в первые дни нового года, фото и видео прислали очевидцы в группу ИГГС «ВКонтакте».Первое происшествие произошло 1 января, около 21:00. Во дворе домов №23 и №24 по улице Ракетной водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с припаркованной «Ладой» и ударил такси марки «Фольксваген», которое уперлось в стоящую рядом «Тойоту». Сообщается, что нарушителя, предположительно находившегося в состоянии опьянения, задержали.А в ночь со 2 на 3 января похожее ДТП случилось на улице 8-я Подлесная, возле дома №48А. Водитель кроссовера «Рендж Ровер» на довольно приличной скорости врезался в три припаркованных автомобиля, после чего развернулся, столкнулся еще с тремя машинами и уехал.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с «Ленд крузером» в Удмуртии- За сутки на дорогах Удмуртии задержали 25 пьяных водителей