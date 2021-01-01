За минувшие сутки на дорогах Удмуртии задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Так, ведомство обращает внимание на то, что рост числа подобных ДТП - традиционное явление для начала января. И наблюдается оно ежегодно. По мнению экспертов, все обьясняется чередой праздничных дней, во время которых автомобилисты садятся за руль после застолья, несмотря на нетрезвое состояние.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?