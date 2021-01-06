Сегодня, 6 января, в Удмуртии зафиксировали ещё 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб региона.Как показывает статистика, заболевших на сегодня вновь меньше, чем выздоровевших — 209 человек выздоровели и их выписали. Летальных случаев не зафиксировано.В 14 муниципальных образованиях республики новых случаев заражения не обнаружено. Всего за все время пандемии 751 879 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 040.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске на 6 января: тепло и снежно