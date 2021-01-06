Доброе утро, Ижевск! Синоптики удмуртского гидрометцентра обещают, что теплая и снежная погода продлится. Далее расскажем подробнее о прогнозе на среду.Днем в Ижевске столбик термометра опустится до -5...-7 °С. При этом синоптики прогнозируют, что снег временами продолжит идти, но небольшой. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.Температура воздуха ночью будет не ниже -7...-9 °С. Также будет идти небольшой снег.Желаем вам отличного дня!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- «Это не допинговый скандал»: в Удмуртии объяснили, почему юниоры снялись с соревнований по биатлону- Новый вертолет санавиации будет работать в Удмуртии