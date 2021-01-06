Накануне важного праздника для православных жителей республики, храмы, где пройдут рождественские службы, проверили на соблюдение всех требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.Проверки прошли по всем культовых храмам республики. Сотрудники МЧС проверяли системы автоматической пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, первичные средства пожаротушения. Также для служащих церквей провели профилактические инструктажи и тренировки, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.— В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство личного состава пожарно-спасательных подразделений, — говорится в сообщении пресс-службы.Также спасатели напомнили, что, несмотря на то, что свечами пользоваться не запрещено, они могут стать источником возгорания. Кроме того, в храмах должны быть установлены подсвечники и светильники на негорючем основании, а вешалки для одежды находиться не менее чем в 1,5 метрах от источников огня.Для тех, кто планирует к празднику украсить свою квартиру, МЧС также напоминает, что свечи ни в коем случае нельзя ставить на подоконники, так как могут загореться занавески.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Рождественские богослужения: где и во сколько пройдут праздничные службы в Ижевске- Картинг, багги и квадроциклы: фестиваль технических видов спорта пройдет в Удмуртии