Пьяная женщина-водитель насмерть сбила пешехода. Авария произошла 3 января около 24:38 в деревне Новый Мултан, Кизнерский район Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.41-летняя женщина наехала на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. 41-летний мужчина скончался от полученной травмы. Медицинская экспертиза показала, что у водитель была в состоянии алкогольного опьянения.Расследование продолжается. По факту происшествия возбудили уголовное дело.Госавтоинспекция также сообщает, что за первые пять дней нового года уже зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Всего выявили 123 водителя транспорта в нетрезвом состоянии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- «Мама и брат находятся в стабильно тяжелом состоянии»: смертельное ДТП произошло 1 января в Удмуртии