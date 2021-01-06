1 января, на 47-ом км дороги «Ижевск-Ува», возле деревни Рябиновка произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля. В день аварии об этом сообщило МЧС по региону. В автомобилях всего находилось 11 человек, трое из них скончались на месте, а 8 получили тяжелые травмы. На месте работали три бригады скорой помощи, 43 человека районного звена УТП РСЧС и 17 единиц техники. Старшая дочь пострадавшей семьи Александра рассказала, что сейчас с её близкими.Погибли отец и дочьСемья Швецовых ехала после празднования нового года у друзей к себе домой, в Ижевск. На полосу по встречке выехал автомобиль, который столкнулся с авто Швецовых. В результате на месте погибли отец Павел — глава семейства, и 10-летняя дочка Маруся — победительница многих конкурсов и соревнований по фигурному катанию. Татьяна Швецова, мама, и 14-летний сын Данил остались живы, но получили тяжелые травмы.Не приедут в гостиАлександра, старшая дочь, находилась в это время в другом городе. Мама ей позвонила уже после первой операции, чтобы сказать, что в гости в Москву они не приедут.— Слабым голосом сказала, что в гости к нам не приедут — они собирались лететь на днях к нам в Москву, 4 января. И сказала, что попала в аварию, что Данил в реанимации, а по поводу Маруси с Пашей она ничего не знает, — рассказывает дочь пострадавших.Александра сразу выехала в Ижевск. О смерти отчима и младшей сестренки она узнала от тети — маме говорить в первое время не стали.Тяжелые травмы и длительное восстановлениеВ реанимацию Татьяну и Данила привезли в тяжелом состоянии: у женщины был разрыв кишечника, ей сделали операцию и часть удалили. У Данила смещена ключица, разрыв печени и сломаны ребра. Оба сейчас в стабильно тяжелом состоянии.— У мамы низкое давление и чтобы его стабилизировать ей делают переливания крови. Без помощи врачей она недееспособна. И психологическое состояние очень тяжелое. Данил находится на обследовании головного мозга, — комментирует Александра.Обоим пострадавшим потребуется длительное восстановление. О сроках выписки речи вообще не идет — слишком тяжелое состояние. Как рассказывает старшая дочь, сегодня маме получше, она уже сама смогла попить.Как помочьК сожалению, семья не может финансово потянуть полный курс восстановления и лечения. Вы можете помочь пострадавшим. Сейчас идет сбор средств на помощь семье погибших и пострадавших. Карта для перевода привязана к номеру дочери Александры Аркадьевны Арикеевой: +7-912-594-43-27.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два массовых ДТП на парковках Ижевска произошли в первые дни нового года«Это не допинговый скандал»: в Удмуртии объяснили, почему юниоры снялись с соревнований по биатлону