На сегодняшний день, 6 января, в Удмуртии подтвердился COVID-19 у 201 жителя республики. Об этом сегодня сообщил региональный Оперштаб.Количество заболевших уже второй день подряд меньше, чем количество выздоровевших пациентов. Сегодня 209 выздоровели и их выписали.Всего на 6 января в Удмуртии зарегистрировано 21 141 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них 17 265 человек уже выздоровели. К сожалению, зафиксировано также 303 летальных случая.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Спектакль для медработников5 января театр «Молодой человек» устроил благотворительные спектакли для семей, члены которых работают в ковид-центрах. Для детей и взрослых показали два спектакля по произведениям Николая Носова «Фантазёры. Огурцы».Коронавирус в РоссииЗа сутки в стране подтвердили коронавирусную инфекцию у 24 217 человек. К сожалению, скончалось 445 жителей России. На сегодняшний день по стране от коронавируса привились уже 800 тыс. человек.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: