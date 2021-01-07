Доброе утро, Ижевск! Зимние праздники продолжаются, впереди еще несколько дней отдыха. Тем временем «Комсомолка» расскажет, какая вас ждет погода 7 января.Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -10...12 градусов. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.Желаем вам хорошего дня!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Картинг, багги и квадроциклы: фестиваль технических видов спорта пройдет в УдмуртииФигуристка и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьерыСтаринная мечеть, татарские танцы и уникальные женские напевы: три причины побывать в Балезинском районе Удмуртии