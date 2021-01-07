На 7 января в Удмуртии заболели коронавирусом 202 человека, и столько же выздоровели. К счастью, сегодня никто не умер из-за ковида.Рассказываем о статистике по районам:Ижевск — 10248Глазов — 1080Можга — 1035Сарапул — 725Завьяловский район — 1169Алнашский район — 472Балезинский район — 347Вавожский район — 186Воткинский район — 249Глазовский район — 176Граховский район — 140Дебесский район — 155Игринский район — 406Камбарский район — 162Каракулинский район — 178Кезский район — 232Кизнерский район — 245Киясовский район — 142Красногорский район — 263Малопургинский район — 323Можгинский район — 247Сарапульский район — 233Селтинский район — 193Сюмсинский район — 157Увинский район — 526Шарканский район — 318Юкаменский район — 180Якшур-Бодьинский район — 277Ярский район — 177