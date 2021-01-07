По состоянию на 7 января в Удмуртии выявили 202 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.202 человека выздоровели. 2 797 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 611 в состоянии средней степени тяжести, 165 в тяжелом.Заболели 108 жителей Ижевска, 21 житель Воткинска, 15 жителей Сарапула, девять жителей Алнашского района, девять жителей Увинского района, пять жителей Юкаменского района, пять жителей Балезинского района, четыре жителя Воткинского района, четыре жителя Игринского района, четыре жителя Дебесского района, четыре жителя Ярского района, три жителя Шарканского района, три жителя Кезского района, два жителя Вавожского района, два жителя Селтинского района, по одному жителю в Глазове, Глазовском районе, Кизнерском и Сарапульском районах.Всего на 7 января в Удмуртии зарегистрировано 21 343 случая болезни. 17 467 человек выздоровели. 300 пациентов скончались.Всего в регионе провели 754 235 исследований на коронавирус. За последние сутки сделано 2 356 анализов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Картинг, багги и квадроциклы: фестиваль технических видов спорта пройдет в УдмуртииФигуристка и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьерыСтаринная мечеть, татарские танцы и уникальные женские напевы: три причины побывать в Балезинском районе Удмуртии