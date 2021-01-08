Мужчину 1969 года рождения разыскивают в Ижевске. Абдуллин Рустам Шайхенурович уел из дома (микрорайон Костина мельница) еще 25 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».Рост пропавшего 180 см, волосы черные, кудрявые. Телосложение худощавое. Был одет в дубленку коричневого цвета с мехом на вороте либо матерчатую куртку коричневого цвета, свитер белого цвета, джинсы светло-синего цвета.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Рустама Шайхенуровича, просят обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) либо в поисково-спасательный отряд по номеру 8951-195-29-71.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Лыжница из Удмуртии завоевала две серебряные медали на Кубке Восточной ЕвропыВернулся через 60 лет: в Тульской области нашли останки солдата из Ижевска