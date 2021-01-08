5-летний ижевчанин Репников Тимофей снялся в шоу талантов «Лучше всех» (0+) на Первом канале. Он показал свое кулинарное мастерство в новогоднем выпуске программы, которая вышла на экраны россиян 1 января.Тимофей рассказал, что мечтает в будущем стать поваром и открыть ресторан «Разноцветные пельмени». А в том, что юный ижевчанин действительно умеет лепить хлебные ушки, ведущий Максим Галкин и актриса Светлана Пермякова смогли тут же убедиться. Мальчик удивил своим талантом: угостил гостей пельменями с картошкой в виде лотоса и елочек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лыжница из Удмуртии завоевала две серебряные медали на Кубке Восточной Европы