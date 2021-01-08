7 января около 02:34 в центре Ижевска произошла дорожная авария. На перекрестке улиц Советская –Пушкинская водитель такси «Volkswagen Polo» столкнулся со встречной «семеркой». Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.В результате ДТП пострадали пассажиры: 19-летний и 23-летний мужчина, а также 23-летняя девушка.Госавтоинспекция напоминает, что водитель автомобиля при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора обязан уступить дорогу транспорту, движущемуся со встречного направления прямо или направо.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:После порыва воды на Воткинском шоссе заменят часть трубопровода+ 199: новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Удмуртии