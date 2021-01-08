После порыва воды, который произошел накануне вечером на Воткинском шоссе, заменят часть трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.– Выяснилось, что на трассе появилась серьёзная трещина, из-за чего и произошёл излив воды, – рассказал начальник цеха водоснабжения МУП «Ижводоканал» Сергей Ходырев. – Необходимо заменить часть водовода. Ремонт трубы затруднён в связи с близостью электрокабелей. Техники достаточно, есть и экскаватор, и насос. Но земляные работы в основном приходится проводить вручную. По времени окончания ремонта сказать что-либо определённое пока не могу.Отремонтировать планируют участок трассы протяженностью 630 метров. Напомним, из-за порыва от водоснабжения были отключены 4 нежилых здания и двухэтажный дом. Организовано альтернативное водоснабжение их цистерны. Восстановить подачу воды обещают к 17:00 8 января.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:+ 199: новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в УдмуртииВнимание! 51-летнего мужчину разыскивают в Ижевске