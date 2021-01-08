С 9 по 24 января в парке Космонавтов ижевчане смогут стать живые елки и сосны на переработку.Чтобы поучаствовать в акции, горожанам необходимо снять с дерева все новогодние украшения: мишуру и шары, украшения и игрушки. Диаметр ствола елки или сосны не должен превышать 10 сантиметров.Отметим, что после сбора ветки и стволы будут правильно утилизированы – их измельчат. А полученную щепу направят на отсыпку дендропарка в том же парке Космонавтов.Пункт сбора будет работать с 9:00 до 21:00 слева от Центрального входа парка (Воткинское шоссе, 118).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:После порыва воды на Воткинском шоссе заменят часть трубопроводаВнимание! 51-летнего мужчину разыскивают в Ижевске