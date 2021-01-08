На утро 8 января в Удмуртии зарегистрировали еще 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано в 21 542 лабораторно подтвержденных случая заболевания КОВИД-19.Расскажем о статистике по районам:Ижевск — 10342Глазов — 1080Можга — 1035Сарапул — 746Завьяловский район — 1185Алнашский район — 477Балезинский район — 349Вавожский район — 194Воткинский район — 249Глазовский район — 176Граховский район — 140Дебесский район — 155Игринский район — 413Камбарский район — 162Каракулинский район — 178Кезский район — 232Кизнерский район — 245Киясовский район — 142Красногорский район — 263Малопургинский район — 323Можгинский район — 247Сарапульский район — 253Селтинский район — 199Сюмсинский район — 161Увинский район — 535Шарканский район — 318Юкаменский район — 182Якшур-Бодьинский район — 277Ярский район — 177ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Более 5 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ