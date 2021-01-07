Более 5 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за период с 28 декабря по 3 января. Более 3 тысяч случаев (62%) приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.Уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемиологического порога. Среднереспубликанский показатель составляет 368,8 на 100 тысяч населения.Параметр превышен в Воткинске, Глазове, Сарапуле и девяти районах региона. Почти 4 тысячи человек болеют в городах (70%) и более 1700 в селах (30%). В Ижевске заболели более 2 тысяч человек (36% от общего количества).По результатам исследования мазков вирусы гриппа не обнаружены. В основном заболеваемость поддерживается из-за риновирусов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Справочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светЗимний каньон, студия удмуртского наряда и традиционный гостевой дом: что посетить в Можгинском районе Удмуртии?Финансовый гороскоп для ижевчан: близнецы смогут сменить работу, а рыбы — купить недвижимость