Директором футбольного клуба «Зенит» назначили Алексея Ширяева, который ранее занимал пост начальника отделения спортивной подготовки одноименной спортшколы олимпийского резерва. Об этом рассказали на странице официальной группы клуба «ВКонтакте».Отметим, что с прежним директором – Дмитрием Кайгородовым – контракт продлен не был. Он возглавлял клуб с 2018 года. Ранее Александр Варшавский, министр по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии, заявил, что Кайгородов со своими обязанностями не справился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:22-ая в спринте: биатлонистка из Удмуртии выступила на Кубке мира