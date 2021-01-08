Сегодня, 8 января, на очередном этапе Кубка мира по биатлону в Германии выступила спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева. В спринтерской гонке девушка пришла к финишу только 22-ой.Ульяна вышла на старт в 8 десятке участниц. Она допустила обидный промах при стрельбе лежа и проиграла лидеру 1 мин. 25 сек.Золото получила норвежка Тириль Экхоф. Серебро – спортсменка из Швеции Ханна Эберг. Бронза досталась Лизе Терезе Таузер из Австрии.Завтра, 9 января, девушки поборются за победу в гонке преследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лыжница из Удмуртии завоевала две серебряные медали на Кубке Восточной Европы