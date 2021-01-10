В Ижевске пропала Татьяна Маслова Владимировна 1981-го года рождения. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18».7-го декабря ижевчанка вышла из дома на ул. Ворошилова в неизвестном направлении и не вернулась.Рост Татьяны Масловой – 165–170 см, она среднего телосложения. Основные приметы: темные волосы темные, карие глаза. Женщина была одета в темную шапку, черную куртку и штаны.Если вы знаете что-либо о местонахождении Татьяны Масловой, обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Второй день подряд: в Удмуртии зарегистрировано еще 190 случаев коронавируса10 января в Удмуртии ожидается усиление ветра и большие снегопады