На утро 10 января в Удмуртии зарегистрировали еще 190 случаев коронавируса. Три пациента скончались, выздоровело 200 человек. Об этом сообщил оперштаб республики.Коронавирус нашли у 102 жителей Ижевска, 15 жителей Алнашского района, 11 жителей Глазова и 11 жителей Завьяловского района. Тесты семи жителей Увинского района также оказались положительными.По шесть жителей Кизнерского и Красногорского районов также заразились новой инфекцией. Коронавирус нашли у пяти жителей Сарапула. По четыре жителя Можги, Камбарского, Селтинского, Ярского и Якшур-Бодьинского районов.Коронавирусом заразились три жителя Юкаменского района, 2 жителя Каракулинского района. По одному случаю зарегистрировали в Балезинском и Киясовском районах.На сегодняшний день 2 793 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 595 переносят инфекцию в средней степени тяжести и 154 пациента находятся в тяжелом состоянии.Всего с начала пандемии в Удмуртии обнаружили 21 922 случай заболевания коронавирусом.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Михаил Смагин: «Хоккей-на-валеночный турнир в Ижевске пройдет максимально безопасно»Ижевские баскетболисты одержали первую победу в этом году