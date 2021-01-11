В Сарапуле открыли современную освещённую трассу «Светлая лыжня», об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.Лыжная трасса появилась в лесопарковой зоне по улице Горького. Ее протяженность составляет 4,5 километра, а ширина - 9 метров. По всей протяженности она разделена на две части: по правой стороне могут передвигаться пешеходы, а по левой бегают спортсмены по крутым подъемам и спускам.- Долгожданное открытие этой трассы для всех жителей Сарапула и соседних населенных пунктов - настоящий праздник спорта. Она появилась, потому что здесь живут по-настоящему неравнодушные люди, - сказал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.Отмечается, что летом дистанцию будут использовать как тропу здоровья.В день открытия на новой трассе устроили соревнования по лыжным гонкам и скандинавской ходьбе. Участие в них приняли спортсмены Сарапула.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Не уступили пермскому «Молоту»: ижевские «сталевары» победили соседа по турнирной таблицеИжевские баскетболисты одержали первую победу в этом годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.