Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов теперь работает удаленно, потому что заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своих страницах в социальных сетях.— Первый больничный за время работы в Удмуртии, и сразу, что называется, в десятку. Почти год уворачивался от выпадов коронавируса, но он оказался настойчивым и нашёл-таки слабое место в обороне, — написал Ярослав Семенов.Болезнь протекает практически бессимптомно. Сейчас председатель правительства работает удаленно.Самые важные новости о коронавирусе за последние сутки мы рассказывали здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 января 2021 года: более 700 привитых от коронавируса и пациент с британским штаммом«Писала, что не может дышать и боится за малышку»:родственники умершей от коронавируса роженицы из Ижевска ищут правдуПревратились в итальянцев: ижевчанка приняла участие в новогоднем шоу Урганта