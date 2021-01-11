Количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии увеличилось на 189 случаев за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.От болезни скончался один мужчина 79 лет. Выздоровели и были выписаны 198 человек.На данный момент в республике за все время зафиксировали уже 22 111 случаев заболевания COVID-19. 18 267 человек выздоровели и выписаны. Скончалось 312 жителей.За последние сутки сделали 2 945 тестов. 764 256 исследований на на коронавирусную инфекцию провели всего за время пандемии в Удмуртии.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.По данным на 11 января в Удмуртии вакцину от COVID-19 получили уже 722 человека. Им ввели первую аппликацию прививки. 76 человек получили уже вторую дозу. Сейчас в Удмуртию поступило еще 2742 доз вакцины от COVID-19.Коронавирус в РоссииRT на русском сообщает, что россиянин, у которого был обнаружен британский штамм коронавируса чувствует себя хорошо. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что мужчина больше «не выделяет вирус». Также отмечается, что, по словам Анны Поповой, отечественные вакцины способны защитить и от британского штамма COVID-19. Однако, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не отрицает возможности существования в нашей стране своего уникального штамма.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 14 детских садов появится в УдмуртииПочти четверть месячной нормы осадков выпала в Ижевске за сутки