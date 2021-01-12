В цирке Удмуртии 8 января прошла Архиерейская рождественская елка. Там выступили животные в попонах со свастикой. Выступление было посвящено Великой Отечественной войне.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, факт выявили в ходе мониторинга сети интернет. Сейчас отдел полиции №3 УМВД России по городу Ижевску проводит проверку. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Более 1 млн рублей потратят в 2021 году на отлов бездомных животныхТрех жителей Пермского края обвиняют в мошенничестве против жителей УдмуртииПревратились в итальянцев: ижевчанка приняла участие в новогоднем шоу УргантаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.