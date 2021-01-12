С АНО «Желтая бирка» заключили муниципальный контракт на отлов бездомных животных в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.Стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей. Подрядчик будет отлавливать животных, транспортировать, заниматься временным содержанием, вакцинировать, стерилизовать и маркировать. Затем животных будут возвращать в прежнее место обитания. Пресс-служба отмечает, что «Желтая бирка» уже три года занимается гуманной регуляцией численности безнадзорных животных.С 1 января 2020 за отстрел безнадзорных животных предусмотрена уголовная ответственность. Теперь уличных собак и кошек должны стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания, если они не опасны для окружающих. «Комсомолка» рассказывала, как это происходит.Заявку на отлов можно оставить в Службе благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.Напомним, к 2022 году в деревне Смирново появится приют для бездомных животных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бездомные животные в Ижевске: кто и как занимается отловом уличных собак?