Архиерейская рождественская елка, которая прошла 8 января в Государственном цирке Удмуртии, активно обсуждается жителями Ижевска. Дело в том, что во время представления на арену вышли животные, на попонах которых была изображена свастика.Свой комментарий по поводу такого представления дали в цирке. Там заявили, что представление сделано по заказу Удмуртской епархии. При этом сценарий был разработан сотрудниками цирка, но полностью утвержден заказчиком. Отмечается, что сюжет мероприятия освещал роль церкви в истории Российского и Советского государства.- Нацистская символика была использована в эпизоде «1942 год». В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, - говорится в сообщении.Также отмечается, что данное действие не нарушает статью 20.3 КоАП РФ, так как цели демонстрации нацистской символики, не были связанны с ее пропагандой.Напомним, ранее свой комментарий по этому инциденту уже дали в ижевской епархии.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.