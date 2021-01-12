8 января в Государственном цирке Удмуртии прошла Архиерейская рождественская елка. Фотографии с праздника были опубликованы в интернете, и многих пользователей поразили снимки с использованием нацистской символики в ходе представления. Так, показали животных, на попонах которых была изображена свастика.Прокуратура республики начала проверку по этому факту. А фотографии были почти сразу удалены. «Комсомолка» выяснила, почему это произошло.Что такое Архиерейская рождественская елка?Это главное новогоднее и рождественское представление для детей из воскресных школ. Для юных зрителей показали особую программу, включающую не только цирковые, но и хореографические и хоровые номера. Сюжет посвятили знаменательным событиям отечественной истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. Например, 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года; а 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошел перелом в битве за Москву. Все это нашло отражение в сюжете цирковых номеров.Ижевская епархия: представление не имело цели нарушить законодательствоВ пресс-службе Ижевской епархии ситуацию уже прокомментировали.- Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер, - говорится в заявлении.Подчеркивается, что представление не имело цели нарушить российское законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. И даже приводится несколько законов.Так, согласно пункту 2, статьи 20.3 КоАП, положения статьи «не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики… при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». Аналогичные указания содержатся в статье 6 ФЗ№80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статье 1 ФЗ№114 «О противодействии экстремистской деятельности».Что сказали в цирке?Мы направили запрос в Государственный цирк Удмуртии, чтобы и там получить комментарии по поводу случившегося. Но на момент написания новости ответа не было.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Фильм о моржихе из Ижевска можно будет посмотреть в кинотеатреЯрушкинский дендропарк стал особо охраняемой территорией в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.